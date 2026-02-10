SAN MARINO Cripto-truffe, UCS lancia l'allarme: a cadere nelle frodi molto spesso i più giovani “Il primo campanello d'allarme contro le truffe - spiega Stiven Muccioli, amministratore delegato BKN301 - sono i rendimenti troppo alti. Rendite elevate infatti vengono proposte solo a investitori professionisti".

Nonostante i numeri parlano di casi in diminuzione, le truffe finanziarie continuano ad essere un grave problema. Unione Consumatori Sammarinesi parla di un'evoluzione dei raggiri ai danni dei cittadini: “Dati alla mano – spiega Olga Mattioli, coordinatrice UCS – le frodi sulle carte di credito stanno calando, ma crescono le cripto-truffe basate su falsi broker e piattaforme clone”.

Questa tipologia promette guadagni irreali, anche del 500%, colpendo soprattutto persone più fragili o poco esperte in particolare i giovani. Confrontandoci con la Guardia di Rocca, aggiunge Olga Mattioli, è emerso che in un anno sono stati bruciati a San Marino oltre 300.000 euro e sono soltanto i casi denunciati.

Per tutelarsi ci sono aspetti da tenere sempre a mente: “Il primo campanello d'allarme spiega Stiven Muccioli, amministratore delegato BKN301 - sono i rendimenti troppo alti. Rendite elevate infatti vengono proposte solo a investitori professionisti, con alti patrimoni, che hanno la possibilità di investire non meno di 100.000 euro. Va poi ricordato che nessun operatore serio telefona direttamente ai clienti; ed infine chiedere sempre qual è il flusso dei soldi e le banche a cui si fa riferimento. Seguendo già solo questi punti – evidenzia Muccioli – ci si può salvare dal 99% delle truffe”.



