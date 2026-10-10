Crisi abitativa in tutta Europa: ecco modelli virtuosi e soluzioni in un nuovo studio dell'Ispi

Il sogno della casa per tanti è diventato un miraggio. La crisi abitativa riguarda fasce sempre più ampie della popolazione: 1 europeo su 10 e in Italia 1 milione e mezzo di persone. Il rapporto tra affitto e stipendio tocca picchi estremi in città come Milano (72%), Roma (65%) per arrivare al 116% a Lisbona. Ma non è un destino inevitabile e in Europa alcune città stanno provando a cambiare le regole del gioco, senza affidarsi solo alle dinamiche di mercato. È questa la fotografia che emerge da un nuovo ampio report dell'Ispi, Istituto per per gli studi di politica internazionale, dedicato alla crisi abitativa urbana: il punto di partenza è che una casa accessibile non significa soltanto un prezzo più basso, ma anche poter vivere in un quartiere servito, vicino al lavoro, ai trasporti, alle scuole e ai servizi.

In questo senso ci sono degli esempi virtuosi in Europa: a Vienna, in Austria, il Comune acquista terreni, così da sottrarli alla spirale della speculazione e orientare anche lo sviluppo urbanistico. L'assegnazione avviene poi attraverso gare con precise condizioni: non conta soltanto quanto si costruisce, ma anche quanto costerà abitarci, la qualità degli edifici e i servizi del quartiere. E gli affitti possono essere calcolati sui costi reali di costruzione, con un margine contenuto destinato a essere reinvestito nel sistema. A Rennes, Francia, il terreno resta collettivo, mentre la famiglia compra la casa. Il risultato è un prezzo di acquisto che può ridursi del 30-40%, con regole che impediscono poi di perdere quell’accessibilità attraverso la rivendita.

Ma non sempre la soluzione significa costruire da zero. Diverse città stanno cercando di recuperare immobili inutilizzati. Parigi ha sviluppato una politica di riconversione di uffici e altri stabili: dal 2013 questa trasformazione produce circa 900 nuove case l’anno. A Bruxelles, invece, la riconversione degli uffici è arrivata a rappresentare quasi un quarto della nuova produzione abitativa. Un modo per aumentare l’offerta senza consumare altro terreno.

A Barcellona, per fermare l'inflazione, hanno deciso lo stop dal 2028 ai redditizi affitti turistici: le locazioni sono aumentate dell'80% in un decennio, facendo scattare le proteste di piazza. La rivolta è scattata dopo l'emblematico caso dello sfratto di un'anziana di 87 anni dal suo appartamento a Madrid, impossibilitata a pagare l'aumento del 230% dell'affitto, imposto da un fondo di investimento che aveva acquistato l'immobile.

Insomma esperienze molto diverse, ma con un obiettivo comune. Alcuni casi ricordano iniziative recentemente messe in campo dalla Segreteria al Territorio, altri – chissà – potrebbero diventare ispirazione per San Marino, dove l'emergenza casa, purtroppo, rimane realtà per molti giovani e non solo.







