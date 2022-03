Crisi del personale: un corso dal vivo per reclutare collaboratori qualificati Oltre 1350 imprenditori della ristorazione al palazzo del turismo di Riccione

Impossibile trovare camerieri, cuochi e baristi qualificati: i ristoratori italiani vanno a lezione per imparare a reclutare e formare collaboratori di livello. Questa è una delle facce della crisi del personale che ha spinto Giuliano Lanzetti, titolare del Bounty di Rimini, Ceo e creatore della azienda di formazione “Pienissimo” ad organizzare al palazzo dei Congressi di Riccione il corso dal vivo “Camerieri venditori” con oltre 1350 partecipanti da tutta Italia. In Riviera in vista della stagione i posti messi a disposizione dalle imprese risultano ben 1.757. A segnalarlo, il Centro per l’impiego di Rimini che snocciola anche gli altri profili più richiesti: camerieri di sala (290) o ai piani (245), aiuto cuochi (177) e baristi (172). Fanalino di coda i cuochi con 75 richieste.

Nel video le interviste a Oleg grossu Cipasso bistrot Roma, Antonio Posati Toto’s, Viterbo, Matteo Datore Iamaki Sushi Garden - Cesena, Roberto Rinaldi, Ristorante Da Rinaldi.

