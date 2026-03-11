Crisi energetica: politica e consumatori in allerta contro i rincari Matteo Zeppa chiede misure per attenuare l’impatto su consumatori e sistema energetico. Le Associazioni dei Consumatori incontreranno l'Autorità per l'energia. Bevitori: "Sì alla revisione della tariffa sociale"

L’aumento dei prezzi di petrolio e gas, legato alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente ha impatti diretti su cittadini ed economia, anche a San Marino. A sollevare il problema – in Commissione Esteri - il Consigliere di Rete Matteo Zeppa: “Nel giro di una settimana – afferma - abbiamo assistito a un aumento esponenziale dei costi petroliferi. In Italia la benzina ha superato i due euro e il gasolio ha raggiunto circa 1,90 euro. Anche qui da noi c’è stato un aumento molto importante”.

Chiede quindi al Governo se, oltre al decreto delegato n. 3 che adegua le accise, siano previste misure temporanee o emergenziali per attenuare l’impatto sui consumatori e sul sistema energetico nazionale. Il tema, conferma il Segretario agli Esteri Luca Beccari, merita grande attenzione, per le ricadute su costo della vita. Fa notare un paradosso: “Ci troviamo a discutere per mesi di variazioni dello 0,5% in una riforma tributaria, mentre poi perdiamo due punti percentuali di potere d’acquisto a causa dell’aumento dei carburanti. Gli strumenti per affrontare queste dinamiche ci sono. Servono proposte concrete e operative”.

Le tre associazioni dei consumatori sammarinesi sono in allerta: hanno richiesto un incontro urgente all'Authority per l'energia, fissato il 17 Aprile. Sul tavolo bollette, autonomia energetica e risparmio idrico. Per mettere al riparo i consumatori dalle turbolenze del mercato ritengono non sufficiente l'adesione alla tariffa fissa. Le soluzioni sono state messe nero su bianco in un documento congiunto. Anche le Associazioni italiane hanno pronte le proprie ricette. L'Adoc, ad esempio, chiede al Governo: sterilizzazione delle accise per abbassare subito i prezzi, rimodulazione dell’IVA sui beni di prima necessità e innalzamento della soglia ISEE a 20.000€ per i bonus energetici.

A San Marino la tariffa sociale per le utenze è accessibile con un reddito familiare pro-capite non superiore ai 9.000 euro. Il tetto è stato alzato l'anno scorso, ma non basta. Le associazioni sammarinesi spingono per intervenire su soglia e requisiti.

Il Segretario al Lavoro non si tira indietro: l'intenzione è quella di rivedere questo strumento. “Con l'applicazione dell'ICEE – afferma – potremo intervenire in maniera più mirata in un'ottica di giustizia sociale”. Nel frattempo, si susseguono gli incontri insieme al collega Gatti con l'AASS che – assicura Bevitori - “sta monitorando la situazione con competenza e capacità”. Del resto – continua il Segretario - “per garantire competitività al sistema è essenziale che il costo dell'energia sia tenuto in primaria considerazione. Da lì si muove tutto. In termini di attrattività è diventato addirittura più importante della leva fiscale”. Guardando al futuro, ritiene l'autonomia energetica una priorità strategica assoluta.



