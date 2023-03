RAPPORTI CON LA SANTA SEDE Crisi internazionali e comunità sammarinese nel colloquio tra Reggenza e Papa Francesco Nell'incontro col cardinale Parolin affrontato anche l'accordo di associazione con l'Unione Europea

A pochi giorni dalla conclusione del loro mandato, i Capitani Reggenti hanno incontrato in Vaticano Papa Francesco. Una giornata purtroppo piovosa ha accolto i Capi di Stato Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, in Vaticano, per l'udienza istituzionale con Papa Francesco e col Segretario di Stato cardinale Pietro Parolin. Accompagnati dall'Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini, e dal Segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti, sono stati accolti da monsignor Sapienza, reggente della casa pontificia, per essere accompagnati dal pontefice, col quale si sono intrattenuti a lungo.

Tanti i temi affrontati, dalla scottante attualità ai riferimenti di carattere politico-istituzionale, economico e sociale relativi alla comunità sammarinese. Dopo aver rimarcato i valori comuni tra San Marino e Santa Sede, primi fra tutti i principi del dialogo e della pacifica convivenza, con i Reggenti che hanno ricordato come nel proprio mandato abbiano cercato di recepire le istanze dei più deboli e percorrere la via dell’aiuto concreto alle fasce più vulnerabili, c'è stato il tradizionale scambio di doni: da parte della Repubblica paramenti da altare realizzati dalle monache del monastero Santa Chiara, e un'opera scultorea raffigurante il volto di Cristo, appositamente realizzata da un'artista legata alla Repubblica, proprio per i dieci anni del pontificato di Papa Francesco.

Subito dopo, col Segretario di Stato Parolin, si è parlato anche dell'accordo di associazione di San Marino con l'Unione europea e dei rapporti bilaterali tra i due Stati: a riprova della loro solidità ci sarà la visita di Sua Eccellenza Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti fra Stati della Santa Sede, che sarà oratore ufficiale alla prossima cerimonia di insediamento dei nuovi Capitani Reggenti. La giornata in Vaticano si è conclusa con una breve visita ai Musei Vaticani: sala Regia, sala Paolina, Cappella Sistina e le stanze di Raffaello, oltre alla galleria delle carte geografiche.

