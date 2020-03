DRAMMA Crisi umanitaria: da Libera un appello affinché il Titano si attivi per fermare la guerra in Siria e per affrontare il problema dei profughi

Crisi umanitaria: da Libera un appello affinché il Titano si attivi per fermare la guerra in Siria e per affrontare il problema dei profughi.

Con un comunicato il coordinamento di Libera invita le Autorità del Titano ad esprimersi, “in tutte le sedi”, “affinché ci si attivi per fermare la guerra in Siria e per affrontare il problema dei profughi”: sia quelli che si trovano sul confine fra Grecia e Turchia, sia coloro che stanno fuggendo da Idlib. L'Europa, afferma Libera, “non può rimanere insensibile di fronte al dramma umanitario” che si sta consumando. Dito puntato, in particolare, contro i respingimenti in corso a Lesbo. “San Marino – si legge in un comunicato - “offra e inviti gli altri Paesi ad offrire assistenza e disponibilità”. Da qui l'auspicio che l'azione intrapresa da Libera trovi la condivisione delle altre forze politiche del Titano.



