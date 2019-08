Cristo Ligneo di Michelangelo: si valuta l'esposizione a San Marino

Il caso del Cristo ligneo attribuito a Michelangelo, custodito nel caveau della Banca Centrale di San Marino. Dopo la confisca, decisa dal Gip di Rimini e il ricorso in Cassazione promosso da Angelo Boccardelli che ne richiede la consegna, le autorità sammarinesi competenti e l'Ambasciatore d'Italia a San Marino hanno tenuto una riunione per fare il punto della situazione. Dall'incontro è emerso che al momento non sarebbe arrivata a San Marino alcuna rogatoria, da parte della giustizia italiana, per eseguire materialmente la confisca. In attesa della decisione della Cassazione “Si è ragionato – dichiara il Presidente della Commissione Monumenti e opere d'arte Leo Marino Morganti – sull'opportunità di esporre il Cristo, e altre opere della cassetta di sicurezza, a San Marino”. Un'iniziativa non semplice, per i costi che comporterebbe, il reperimento del sito adatto e la sicurezza. Nel frattempo l'intenzione è di proseguire la documentazione video del Cristo e degli altri oggetti d'arte, richiedendo la collaborazione di San Marino Rtv.