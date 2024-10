DIRITTI Critica al "neofemminismo": Uno di Noi invita ad "ascoltare un'altra campana" rispetto al mainstream Ospite dell'associazione la giornalista e autrice Raffaella Frullone, autrice del libro "Presidenta, anche no"

“Ascoltate un'altra campana rispetto al mainstream”: è l'invito dell'associazione Uno di Noi che, a Borgo Maggiore, ha proposto una serata di riflessione sulla figura della donna, oggi, nella società. Ospite dell'evento la giornalista Raffaella Frullone che, nel suo ultimo libro intitolato “Presidenta, anche no”, esorta a “resistere al fascino del neofemminismo”.

"Ho usato il termine 'neofemminismo' - spiega Frullone - perché mi sembra di rivedere sotto una nuova forma i vecchi slogan femministi 'il corpo è mio e lo gestisco io', 'la donna che si autodetermina': sono slogan che, già al tempo che fu, più che liberare la donna, più che renderla felice, l'hanno in qualche modo lasciata ancora più sola. Ovviamente mi riferisco alle istanze legate alle battaglie femministe: quelle del divorzio o quelle dell'aborto che oggi si ripresentano e che, a mio modo di vedere, non hanno reso la donna più felice, ma l'hanno resa in qualche modo più sola".



Obiettivo dell'associazione è proporre un punto di vista differente. Gli attivisti mettono in guardia su un possibile futuro, spiegano, distopico, fatto di “individui, consumatori, possibilmente soli e omologati tra loro”.



"Non viviamo in una società - prosegue la giornalista - come qualcuno vorrebbe farci credere, maschilista, sessista. Abbiamo un premier donna, il presidente della Commissione Europea è una donna, il presidente della Banca Centrale Europea è una donna, il 55 per cento delle matricole in Italia sono femmine. Secondo me bisogna recuperare uno sguardo che dia all'uomo e alla donna un'ottica di alleanza, piuttosto che di contrasto sterile fra i sessi".



Nel servizio l'intervista a Raffaella Frullone, giornalista e autrice

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: