SANITA' Criticità Medicina di Base: per CIavatta e Ceccarini è stata una "Riunione costruttiva" Tra le ipotesi un call center con numero unico e sgravio per gli infermieri dalle mansioni non prettamente sanitarie. Emesso un bando per il reclutamento di un medico

Per trovare soluzioni alle criticità della Medicina di Base il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta ieri ha incontrato - insieme al Comitato Esecutivo dell'Iss - il dirigente dell'Unità Operativa dottor Agostino Ceccarini e il personale medico, infermieristico e amministrativo del settore. Tra gli intendimenti emersi, riferisce Ciavatta, lo sgravio per il personale infermieristico da mansioni non prettamente sanitarie che potrebbero dunque essere assegnate a personale amministrativo o anche sanitari non vaccinati. Tra le ipotesi emerse anche un call center e un numero telefonico unico per tutti i centri della salute. A tal proposito è previsto un incontro la prossima settimana tra il Comitato Esecutivo Iss e Tim San Marino. Sono dunque al vaglio interventi organizzativi per il personale ma – precisa Ciavatta – “è necessaria la collaborazione della cittadinanza. Ci sono utenti che si presentano ai centri della salute anche tre volte alla settimana. Abbiamo un numero eccessivo di ricette, visite e telefonate per la nostra realtà”. “Segreteria e Comitato Esecutivo – aggiunge Ciavatta - sono al fianco dei medici di base e di tutto il personale con l'obiettivo di risolvere i problemi nel rispetto delle leggi”. Sia per il Segretario di Stato che per il Dirigente della Medicina di Base Ceccarini “è stata una riunione costruttiva” e c'è fiducia nella soluzione di alcuni dei problemi anche in tempi abbastanza brevi. Intanto proprio ieri il Comitato Esecutivo ha emesso un bando di concorso internazionale per l’assunzione a tempo indeterminato di un Medico di Medicina Generale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: