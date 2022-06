Criticità verde pubblico; Giuliana Barulli AASLP: "Al lavoro per migliorare il servizio"

Nelle scorse settimane, in più aree della Repubblica, sono state segnalate criticità sulla gestione del verde pubblico in particolare in parchi e aree pedonali. “Siamo a conoscenza di queste difficoltà – spiega Giuliana Barulli, direttore dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici – e siamo già al lavoro per ridurre i disagi e migliorare l'attività”. Il numero dei dipendenti del servizio verde pubblico, sottolinea, sono molto diminuiti negli anni passando da 120 a soli 36 attuali.

"Il verde pubblico ha una propria programmazione - sottolinea Giuliana Barulli - interviene quindi sulla base di programmi ben precisi. Tuttavia ogni giorni ci sono una serie di emergenze che devono essere gestite. Il territorio è molto vasto e la necessità d'intervento è contemporanea su tutto il territorio, per questo chiediamo la comprensione e anche la collaborazione dei cittadini nel poter segnalare eventuali situazioni di disagio che comunque nel giro di 2/3 giorni riusciamo a sopperire. Il numero del personale personale operativo e delle attrezzature negli anni si è ridotto notevolmente ed anche gli appalti esterni che affidiamo a delle ditte, quest'anno esclusivamente sammarinesi, hanno delle capacità d'intervento che sono limitate".

"Tecnici e operati - aggiunge - nonostante queste difficoltà si adoperano ogni giorno per mantenere curato e rendere bello il nostro prezioso territorio". Fondamentale poi la collaborazione con cittadinanza e Giunte di Castello che hanno già avviato attività di volontariato per piccoli interventi di manutenzione.

"La collaborazione con le Giunte è determinante - evidenzia Giuliana Barulli - perché sono loro che sono a stretto contatto con la cittadinanza e quindi hanno la contezza delle necessità e delle priorità d'intervento".

Nel servizio l'intervista a Giuliana Barulli (Direttore AASLP)