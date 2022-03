SANITÀ Croce Bianco Azzurra, 3.000 servizi in 10 anni

La Croce Bianco Azzurra di San Marino comunica con soddisfazione che hanno raggiunto "un traguardo onesto certamente per grandi realtà, un obbiettivo enorme per una struttura indipendente a costo zero per lo Stato, quindi una risorsa in più e aggregativa per tutta la popolazione. Fieri di contribuire al sistema sanitario nazionale, già sottoposto a grande pressione per via della pandemia ancora in corso". Dal loro bilancio, nei primi 10 anni hanno raggiunto quota 3.000 servizi, 68.000 km percorsi, 500 emergenze 118, 300 trasporti non urgenti e oltre 100 persone abilitate all'uso del defibrillatore solo in Repubblica.



