GUERRA IN MEDIO ORIENTE Croce Rossa RSM: impossibile al momento fare arrivare aiuti a Gaza. L'Egitto attualmente “non apre nulla”

Anche in Repubblica - Paese con una forte spinta solidale - si cerca di portare aiuto alle popolazioni coinvolte nel conflitto mediorientale. Al momento però - fa sapere il Presidente della Croce Rossa Sammarinese, Raimondo Fattori - pare preclusa qualsiasi opzione. È praticamente impossibile – sottolinea – anche per tutte le altre società di Croce Rossa. Fattori ricorda la vasta portata di questa guerra, che coinvolge diverse nazioni, etnie e religioni. Non c'è nessun valico disponibile – ribadisce -; l'unico che potrebbe essere aperto è quello di Rafah. “E l'Egitto al momento attuale non apre nulla”.

Ascolta l'intervista a Raimondo Fattori – Presidente Croce Rossa Sammarinese

