SOLIDARIETÀ Croce Rossa Sammarinese: è dedicata a un volontario la sede operativa di Acquaviva Nell'appuntamento di ieri, organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Croce Rossa, consegnati anche gli attestati di benemerenza ai volontari e la nuova ambulanza recentemente acquistata

La Croce Rossa Sammarinese ha organizzato ieri, in occasione della Giornata Internazionale della Croce Rossa posticipata a causa del coronavirus, una manifestazione per dedicare la sede operativa di Acquaviva – Ca' Martino a Clarco Ercolani, ispettore dei volontari del soccorso prematuramente scomparso. “È sempre stato un uomo di grandi valori – lo ricorda il presidente della CRS Raimondo Fattori – pronto a mettersi in ogni momento in prima linea per aiutare i più deboli”.

Nel corso dell'appuntamento sono stati consegnati anche degli attestati di benemerenza ai volontari che hanno operato durante i mesi più duri dell'epidemia. “Un gesto per ringraziare tutti quanti – spiega il Vice Presidente della CRS Giuliano Giardi – per lo spirito di solidarietà dimostrato”.



Inoltre è stata consegnata anche una nuova ambulanza, recentemente acquistata. Possiede le stesse caratteristiche e dotazioni di quelli utilizzati dal Pronto Soccorso, permettendone un facile interscambio, vista anche la convenzione con l’ISS.

Nel servizio le interviste a Raimondo Fattori (Presidente Croce Rossa Sammarinese) e Giuliano Giardi (Vice Presidente Croce Rossa Sammarinese)









I più letti della settimana: