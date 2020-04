Croce Rossa Sammarinese, nuove missioni e una azione in piena gratuità

Nel video, le interviste ai volontari della Croce Rossa Sammarinese, Ivan Tonini e Maurizio Taddei e al Vice-Presidente, Giuliano Giardi

Tra le ultime missioni, il ritiro di un carico di Avigan da Malpensa - farmaco di difficile acquisizione perché non commercializzato in Europa - destinato dal Giappone a San Marino. Poi tutta l'attività di trasporto pazienti fra Ospedali e domicili. La vestizione avviene nella base operativa di Acquaviva, in piena sicurezza per i volontari. Intensa attività poi quella relativa alla suddivisione e consegna dei farmaci ad anziani, per le urgenze, ma soprattutto alle persone in quarantena.

Dal 1911 supporta le crisi umanitarie nel mondo, ma è la prima volta che la Croce Rossa Sammarinese affronta una emergenza così importante e prolungata dentro il territorio. Da oltre un mese e mezzo, una azione che - su decisione del Presidente Marino Fattori e del Direttivo - viene portata avanti gratuitamente, attingendo ai propri fondi, nel fornire servizi alla comunità in collaborazione con ISS, Pronto Soccorso, Protezione Civile. Gratuità, impegno totale per i 30 volontari in piena sicurezza. “Rispettare le norme di sicurezza”, è un monito che si allarga anche ai cittadini.

