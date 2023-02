TURCHIA E SIRIA Croce Rossa Sammarinese: procede la raccolta fondi per il sisma La CRS comunica che è inoltre in partenza anche un nuovo invio di farmaci in Ucraina

Croce Rossa Sammarinese: procede la raccolta fondi per il sisma.

La Croce Rossa Sammarinese ringrazia la cittadinanza che sta contribuendo alla raccolta fondi per la campagna di aiuti alle vittime del terremoto in Turchia e Siria. Anche il Governo sta partecipando con un generoso contributo ed il sodalizio, scrive la Croce Rossa Sammarinese, cerca di unificare le iniziative in un unico canale umanitario che raccolga anche le proposte e le modalità di realizzazione dei progetti.

Il disastro in Anatolia era prevedibile ed il vicepresidente della CRS, Giuliano Giardi, in un viaggio in quelle regioni, effettuato qualche anno fa, aveva constatato che ad Antiochia molti erano i cartelli che illustravano i danni causati da terremoti del passato e molti erano gli inviti a costruire in maniera antisismica e ad essere prudenti, cercando di prevenire i danni.



È inoltre in partenza un nuovo invio di farmaci in Ucraina e dopo la Banca Agricola, anche la Cassa di Risparmio ha informato l’associazione della consegna di un generoso contributo frutto di una raccolta fra i dipendenti. Importante contributo, da circa 50.000 euro, in arrivo anche dalla Mezzaluna Rossa degli Emirati Arabi Uniti.

