Croce Rossa: torna operativo per l'estate il presidio di soccorso a Città.

Torna operativo a Città, per l'estate, il presidio di soccorso a San Marino, in piazza Paolo Fabbri (parcheggio n° 5), presso l’arco della farmacia. Un'ambulanza con un infermiere ed un autista soccorritore sono gratuitamente a disposizione di turisti e cittadini. Collegato con la centrale operativa del 118 del Pronto Soccorso, il presidio è in grado di intervenire, in coordinazione, in caso di urgenze, per abbreviare i tempi di soccorso ed agevolare il lavoro del 118. Il servizio, richiesto dalla Giunta del Castello di Città, è entrato in servizio il 14 giugno e resterà attivo fino al 15 settembre.

