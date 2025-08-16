Crolla l'artigianato in Italia: Ancona e le Marche "maglie nere" a livello nazionale

Nel video l'intervista a Paolo Zabeo coordinatore ufficio studi CGIA

Artigiani, il grande crollo. Negli ultimi 10 anni sono 400 mila in meno.

Se nel 2014 ne contavamo 1,77 milioni, l'anno scorso la platea è scesa a 1,37 milioni (-22 per cento). Quasi un artigiano su quattro ha gettato la spugna. Risultato: ci sono più avvocati che idraulici. Le aree più colpite da questa “emorragia” sono state le Marche (-28,1 per cento), l'Umbria (-26,9), l'Abruzzo (- 26,8) e il Piemonte (-26). Il Mezzogiorno ha subito le “perdite” più contenute. Grazie, in particolare, agli investimenti nelle opere pubbliche legati al PNRR e agli effetti positivi derivanti dal Superbonus 110 per cento, il comparto casa ha “frenato” la caduta del numero complessivo degli artigiani di questa ripartizione geografica.

La denuncia è sollevata dall'Ufficio studi della CGIA che ha elaborato i dati dell'INPS e, per quanto concerne il numero delle imprese artigiane attive, di Infocamere/Movimprese.

Questa riduzione in parte è anche riconducibile al processo di aggregazione/acquisizione che ha interessato alcuni settori dopo le grandi crisi 2008/2009, 2012/2013 e 2020/2021. Purtroppo, questa “spinta” verso l'unione aziendale ha compresso la platea degli artigiani, ma ha contribuito positivamente ad aumentare la dimensione media delle imprese, spingendo all'insù anche la produttività di molti comparti; in particolare, del trasporto merci, del metalmeccanico, degli installatori impianti e della moda.

"È fondamentale rimettere al centro l'istruzione professionale" commenta Paolo Zabeo coordinatore ufficio studi CGIA.

Non tutti i settori artigiani hanno subito la crisi. Quelli del benessere e dell'informatica presentano dati in controtendenza. Nel primo, ad esempio, si continua a registrare un costante aumento degli acconciatori, degli estetisti e dei tatuatori. Nel secondo, invece, sono in decisa espansione i sistemisti, gli addetti al web marketing, i video maker e gli esperti in social media. Va altrettanto bene anche il comparto dell'alimentare, con risultati significativamente positivi per le gelaterie, le gastronomie e le pizzerie per asporto ubicate, in particolare, nelle città ad alta vocazione turistica.

A quarant'anni dall'entrata in vigore della legge quadro n° 443, il Parlamento ha avviato da alcuni mesi un percorso di riforma dell’artigianato destinata a superare i vincoli normativi che limitano l'attività di oltre 1,2 milioni di imprese artigiane presenti nel Paese. Tra le novità previste, vi è la possibilità, per quelle che operano nel settore alimentare, di vendere direttamente al pubblico i prodotti di propria produzione. Di rilievo è inoltre la proposta di istituire un fondo biennale da 100 milioni di euro per facilitare l'accesso al credito, con il supporto di Confidi e della nuova Artigiancassa.

