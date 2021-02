ECONOMIA Crollo dei consumi: cali vicino al 40% a Rimini. Incertezza sul futuro anche a San Marino Federconsumatori Rimini da i numeri della crisi. Sul Titano urgente arrivare a una la legge sul consumo, sottolinea Francesca Busignani UCS

Gli effetti della crisi economica innescata dalla pandemia continuano a farsi sentire. A Rimini Federconsumatori lancia l'allarme dopo le stime pubblicate dall'Istat che evidenziano un crollo dei consumi pari al 38,9% rispetto a dicembre 2019. Cala la propensione al consumo anche a San Marino, a salvarsi solo alcuni settori fondamentali. Cali dovuti soprattutto a due fattori spiega Francesca Busignani, Unione Consumatori Sammarinesi: "Uscendo di meno le persone comprano meno cose e l'incertezza sul futuro spinge a spendere principalmente in beni di prima necessità"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Servono misure di rilancio per tutti i settori, soprattutto quelli maggiormente colpiti. L'intervento più urgente sotto questo aspetto per San Marino, aggiunge Francesca Busignani, è la legge sul consumo: "Darebbe la possibilità a consumatori ed esercenti - spiega - di rientrare in delle regole che darebbero anche la percezione del controllo dei prezzi e della qualità per avere un biglietto da visita normativo che può attrarre anche consumatori dall'esterno".

Nel servizio l'intervista a Francesca Busignani (Presidente Unione Consumatori Sammarinesi)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

I più letti della settimana: