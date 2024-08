DENATALITÀ Crollo delle nascite a San Marino, Canti: "Dati preoccupanti, riformeremo il diritto di famiglia"

Più che in un inverno demografico siamo ormai in un'era glaciale: prosegue il calo delle nascite sul Titano. Il punto della situazione nel nuovo Bollettino di Statistica. Da gennaio a giugno sono nati 63 bambini, ben 37 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A fine 2023 erano 191 i nuovi nati e, all'epoca, era già record negativo.

“Sono dati preoccupanti ed è il segnale che la famiglia è in difficoltà”, commenta il segretario competente Stefano Canti che annuncia una riforma del diritto di famiglia. Quella degli anni '80, sottolinea, “non tiene conto delle esigenze di oggi”. Canti punta all'introduzione di una serie di incentivi per tutelare le famiglie. E ricorda alcuni degli interventi proposti nel programma di Governo come la necessità di politiche per conciliare lavoro e famiglia - con orari flessibili e congedi parentali – e riducendo il costo di asili nido e centri estivi.

Tra le idee per il futuro: la creazione di un fondo a sostegno della natalità così da supportare le madri che non avrebbero diritto ai sussidi, ad esempio le disoccupate o le lavoratrici autonome.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: