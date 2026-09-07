Cronotitano Hill Climb. ecco le strade chiuse l'8 settembre

Modifiche alla viabilità nel centro storico di San Marino in occasione del Cronotitano Hill Climb – The Trailer, in programma martedì 8 settembre. Si tratta dell'evento che anticipa il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini che si terrà a Misano dall'11 al 13 settembre.

Dalle 16.30 alle 19.30 saranno chiusi al traffico veicolare, con divieto di sosta, Piazzale delle Nazioni Unite, Via Piana nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Gino Giacomini e la Porta del Paese, Piazzale Lo Stradone, Viale Federico D’Urbino, Viale Pietro Franciosi, Via Giacomo Matteotti, Viale Antonio Onofri, Via Gino Zani, Via Donna Felicissima, Contrada del Collegio da Piazza Garibaldi al civico 41 e Piazza della Libertà.

L'evento si articolerà in due momenti: una sfida a cronometro in bici che coinvolgerà piloti, ciclisti professionisti e appassionati con l'obiettivo di creare contenuti per i partner internazionali della MotoGP, tra cui Sky Sport, seguita da un meet&greet con i tifosi. Tra i protagonisti Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, insieme a Davide Cassani, ex commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo e ora commentatore tv, Mauro Sanchini, commentatore Sky Sport MotoGP, e Letizia Paternoster, ciclista plurimedagliata a livello europeo e mondiale.







