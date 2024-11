CSD ONU: "Legge sulla inclusione lavorativa, risposte nel primo semestre 2025" La Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità si prepara per celebrare le giornate internazionali del 2 e 3 dicembre

La Commissione Sammarinese per l'attuazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità si prepara per celebrare le giornate internazionali del 2 e 3 dicembre, ricorrenze importanti per riflettere su come superare le difficoltà esistenziali e i pregiudizi culturali che ancora riguardano i disabili. "Il nostro primo impegno rimane la legge sulla inclusione lavorativa, c'è un tavolo di lavoro aperto e daremo risposte nel primo semestre del 2025 - ha commentato Patrizia Gallo, presidente CSD ONU -. Quella di ieri è stata una serata per fare rete e coordinare gli eventi. La comunicazione è fondamentale per dare valore ad ogni appuntamento".

Si parte il 23 novembre con la cena tradizionale dell'associazione "Parkinson San Marino" che per il 24 organizza un torneo di burraco per raccogliere fondi. Il 30 novembre Batticinque inaugura la prima sede fisica di Borgo Maggiore un traguardo significativo per l'Associazione, che da dieci anni si impegna nel dare supporto a bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo e alle loro famiglie. Il 10 dicembre al teatro Titano alle 21 Batticinque ha invitato il pianista Francesco Salinari, un ragazzo autistico pieno di talento già ospite a San Marino.

Il 2 dicembre è prevista l'udienza dai Capi di Stato per tutte le associazioni e il 6 dicembre lo Special Gala della Federazione Sport Speciali al Centro congressi Kursaal. Chiude il calendario il 10 dicembre lo spettacolo "Alcantara teatro per le diversità", organizzato dal Rotary San Marino che promuove anche un progetto di inclusione teatrale organizzato da "Voci dei castelli".

