CSdL: al via il 21° Congresso Confederale

Sentiamo Enzo Merlini

Sanità, debito pubblico, situazione internazionale. Ma è l'Accordo di Associazione con l'Unione Europea il tema dei temi, tanto da fare da sfondo a questo 21esimo Congresso, il cui titolo è- non a caso - “I nostri valori nell'orizzonte europeo”. A presentare il programma della tre giorni di lavoro c'è tutta la squadra CsdL: per dimostrare l'unità con cui si esce dal mandato, portando nel prossimo l'efficacia di un metodo: opinioni che si consolidano dall'analisi di dati. Domani sera si comincia: partecipano al Congresso 330 delegati, suddivisi tra le Federazioni Industria, Costruzioni e Servizi, Pubblico Impiego, Pensionati. Forze politiche, associazioni economiche, e naturalmente sindacali: importante in questo contesto il confronto con i sindacati esteri. Giovedì relazione del Segretario CsdL uscente Enzo Merlini.

A rappresentare il Congresso di Stato il Segretario di Stato per il Lavoro Alessandro Bevitori; Venerdì, dopo l'intervento di saluto di Sergio Romani, Segretario Confederale della Confederazione Europea dei Sindacati (CES), la tavola rotonda "San Marino e l'Accordo di Associazione con la UE" Al confronto, oltre allo stesso Merlini, parteciperanno il Segretario per gli Affari Esteri Luca Beccari; il Prof. Michele Chiaruzzi, Direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell'Università sammarinese; il Segretario Generale ANIS William Vagnini;

Nel video l'intervista a Enzo Merlini, Segretario CSdL