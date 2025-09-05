CSDL, CDLS e USL su Riforma IGR: in arrivo sciopero generale Se non cambia il progetto di legge sull'IGR sarà convocata la mobilitazione in occasione della commissione consigliare che si riunirà alla fine del mese

Se non cambia il progetto di legge sull'IGR sarà convocato lo sciopero generale. È questa la posizione unitaria di CSDL, CDLS e USL che hanno riunito l'attivo dei rappresentanti e delegati sindacali stamattina al Teatro Nuovo di Dogana. I sindacati che, sul tema, hanno recentemente incontrato esecutivo e maggioranza restano critici sulla manovra accusandola di pesare su le tasche di lavoratori dipendenti, pensionati e frontalieri. Proiettati dati e tabelle, per fare il punto sulle iniziative da intraprendere. Si è sottolineato come l'andamento dei salari e delle pensioni, a differenza dei redditi delle imprese e degli utili delle società, non abbia coperto l'inflazione. Lunedì, intanto, partono le assemblee zonali sulla riforma IGR.

"I lavoratori e i pensionati non ci stanno a dover essere gli unici a contribuire per lo Stato - commenta Milena Frulli, Segretaria generale CDLS -. Ci sono stati diversi interventi, uno in particolare mi ha colpito e precisava come questa riforma trasformi i cittadini in consumatori e questo per l'effetto della riforma sulla smac che aumenta l'obbligo a "smaccare" e a spendere in territorio".

"Riconfermiamo che la riforma così come è impostata per noi non è condivisibile e il mandato che credo posso dire abbiamo ricevuto da questa assemblea è di proporre all'assemblea e con tutti i lavoratori di tutti i settori lo sciopero generale in occasione della commissione consigliare che si riunirà alla fine del mese da quello che sappiamo - continua Enzo Merlini, Segretario generale CSDL - Questo perché la riforma o venga bloccata o quantomeno non vada a toccare di un centesimo i redditi da lavoro e da pensione che anzi devono recuperare potere d'acquisto attraverso il fiscal drag".

"Le aperture del Segretario Gatti sono aperture impercettibili - conclude Francesca Busignani, Segretaria generale USL -. Il discorso non è l'apertura della mezza virgola che sposta, il discorso è che non aumenti le tasse ai lavoratori frontalieri, sammarinesi e ai pensionati. Inizi, invece, a fare i controlli e li vai a prendere da dove non sono mai stati presi e da chi non ha mai pagato o non ha pagato quello che doveva pagare. Altri mezzi termini non ci sono". Nel video le intervista a Milena Frulli, Segretaria generale CDLS, Enzo Merlini, Segretario generale CSDL, Francesca Busignani, Segretaria generale USL.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: