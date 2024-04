Csdl contro norme ad "aziendam" e prescrizioni Sandbox nel mirino del sindacato. Il Segretario Righi si dice disponibile per un incontro: "Non è stato compreso il reale valore del Decreto"

Troppi casi di prescrizione: la Csdl dubita che la riforma della giustizia “portata come fiore all’occhiello dei risultati del Governo” - abbia prodotto i risultati annunciati. “Quando un reato è prescritto – commenta Enzo Merlini - vuol dire che non si è fatta giustizia; se non c'è una sentenza definitiva che stabilisca in via certa se quella persona è innocente o colpevole, si sancisce di fatto una impunità ancorché non proclamata nel merito”. La Csdl attende la sentenza di terzo grado sulle confische nel procedimento per il conto Mazzini.

Il giudice dovrà stabilire se confermarle o meno: “Non oso immaginare – dice Merlini - che per effetto della prescrizione di quei reati si arrivi addirittura anche alla restituzione delle somme confiscate. Sarebbe uno schiaffo e una beffa pesantissimi per i cittadini onesti e per il paese, nonché una sconfitta clamorosa della giustizia”. Poi, punta il dito sul recente Decreto sulla Sandbox, che prevede specifiche deroghe legislative a favore di nuove aziende che svolgano progetti innovativi. "In questo modo - commenta il Segretario CSdL - torniamo alla vecchia prassi di norme ad hoc per le nuove imprese che si insediano a San Marino, nonostante la politica, a più riprese, avesse rassicurato che quella stagione era finita, e che le regole dovevano essere uguali per tutti. Le agevolazioni, per il sindacato, vanno stabilite a priori, anche per quelle imprese che già sono in territorio ed investono, e non ad hoc in base ai desiderata.

A stretto giro la risposta del Segretario per l'Industria: “Spiace constatare – scrive - che un’importante iniziativa per lo sviluppo economico venga trattata come “vecchia prassi”. Provvedimenti che in molti paesi esistono, che anche l’Unione Europea promuove e che San Marino ha sviluppato in maniera attenta, a tutela del sistema e competitiva per gli investitori”. Per Fabio Righi il reale valore del Decreto non è stato compreso, e si dice immediatamente disponibile ad un incontro chiarificatore.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: