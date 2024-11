CSdL, decreto violenza sulle donne: "la denuncia deve poter partire anche dai testimoni"

La CSdL plaude all'approvazione del decreto delegato sulla prevenzione e repressione della violenza sulle donne e di genere. Un provvedimento nel complesso positivo ma la funzionaria FULI Simona Zonzini fa notare che, nonostante i grandi passi avanti, non c'è coordinamento tra le varie Segreterie di Stato. La battaglia cruciale riguarda il fatto che tutti gli attori devono essere resi partecipi quando si parla di violenze o molestie. Spesso la vittima non ha la possibilità o la forza di denunciare: diventa quindi fondamentale consentire a terzi, se testimoni, - precisa Zonzini - di inoltrare la denuncia. Il Decreto Delegato non ha raggiunto questo obiettivo".