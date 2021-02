Csdl: flash mob sul Pianello per rivendicare vaccini, trasparenza e sostegni economici

L'appuntamento è per sabato 20 febbraio, dalle ore 10 alle 11.30. La CSdL ha infatti organizzato un Flash Mob in Piazza della Libertà. In silenzio, scrive, nel rispetto delle regole e delle distanze, per esprimere, manifestare e rivendicare: Innanzitutto l'avvio della campagna di vaccinazione dei cittadini; trasparenza e informazione sul prestito ponte e sui responsabili dei dissesti delle banche; gli interventi economici a sostegno dei lavoratori e dei settori economici più colpiti dalla pandemia e non ultimo, un progetto di sviluppo che rilanci l'economia e l'occupazione, e un piano di riforme condivise e concertate.