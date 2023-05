Csdl, focus su debito estero: "Tassi così alti perché il paese è ricattabile"

Csdl informa punta i riflettori sul rollover del debito. Non poteva essere altrimenti considerate le forti preoccupazioni espresse dal sindacato sulla sua sostenibilità. Solo ieri faceva i conti degli interessi, compresi quelli per Cargill e relativi al primo Bond: 115 milioni in tutto. Realtà paragonabili a San Marino in termini di rating, ma con minori ricchezze – fa notare Enzo Merlini - hanno strappato interessi molto più bassi. Non ha dubbi: il tasso è così alto perché gli investitori sanno che il paese non può fare a meno di queste risorse. “In altre parole – afferma - siamo ricattabili”. "Rifinanziare il debito estero prima della scadenza – chiarisce - era indubbiamente necessario, ma noi abbiamo sempre contestato il 'peccato originale', ovvero avere intrapreso questa strada, partendo dal famigerato contratto segreto con Cargill”.

La Csdl – sostenitrice del debito interno - risponde poi a chi l'accusa di fare politica: è questione – dice - che riguarda anche i lavoratori dipendenti e i pensionati, dato che pagano la maggior parte delle tasse, buona parte delle quali vanno fuori territorio per rimborsare gli interessi. Definisce poi provocatoria la possibilità – sollevata in Aula - che siano i fondi pensione ad acquistare una parte dei titoli di debito pubblico: “ormai – dice Merlini - la scelta di rivolgersi all'estero l'hanno fatta. Potevano pensarci prima”.

In proposito, Giuliano Tamagnini, componente del Consiglio per la Previdenza fino allo scorso mese, chiarisce che era stata verificata l’acquisizione di titoli di stato, ma “ci venivano paventati tassi risibili”. Tema che verrà affrontato nella serata pubblica del 25 maggio organizzata dal Comitato Amministratore di FONDISS: occasione per conoscere a quali condizioni sono stati investiti i contributi dei lavoratori. Peraltro – conclude Merlini - in questo organismo i componenti di nomina politica hanno addirittura la prevalenza, in termini di voti utili per l’assunzione delle decisioni.