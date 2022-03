"Csdl informa" su guerra, libertà di stampa e riforma pensioni

Csdl Informa riparte in un momento drammatico, “pericoloso per la storia del mondo”, esordisce Giuliano Tamagnini, che parla di “vile attacco delle truppe di Putin”. C'è paura che la guerra si propaghi in Europa: “Siamo dalla parte della pace”, afferma il sindacato, che intende partecipare attivamente alle iniziative di solidarietà e aiuti umanitari di istituzioni sammarinesi e protezione civile, coordinando le varie associazioni e realtà sammarinesi.

La marcia della pace, organizzata sabato dalla Csu, è stata un successo: ha raccolto su Piazza della Libertà centinaia di persone. Rispetto al gravissimo quadro geopolitico, ogni altro problema può apparire secondario. Ma ci sono temi, come quello della libertà di stampa, che in questi giorni stanno facendo particolarmente discutere in Repubblica.

Si torna quindi sulla vicenda dei collaboratori del quotidiano “La Serenissima”, indagati per esercizio abusivo della professione giornalistica. Una simile iniziativa – avverte la Csdl - rischia di sconfinare nella lesione del diritto alla libera espressione di opinione. Enzo Merlini ricorda la lettera inviata a Congresso di Stato e Dirigente del Tribunale, per chiedere l’archiviazione del fascicolo penale.

Non manca, poi, un riferimento alla riforma pensionistica, con il sindacato che evidenzia la totale assenza dei Segretari di Stato per le Finanze ed il Lavoro, mentre nell’ultimo incontro – fa notare - era assente anche quello competente. Ribadita la necessità di salvaguardare le carriere lunghe, usuranti e discontinue, oltre chi perde il lavoro in età avanzata. Nei prossimi incontri si affronteranno altri punti cruciali, quali la contribuzione dei lavoratori, delle imprese e dello Stato, che dovrà mantenere un ruolo fondamentale per la salvaguardia dei fondi pensione.