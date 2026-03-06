SINDACATI CSdL lancia S.A.R.A., uno spazio di ascolto per le vittime di violenza e discriminazione Il progetto, nato in coincidenza con l'8 marzo, è rivolto a tutti e non occorre essere iscritti al sindacato

Un luogo in cui tutti possono ricevere aiuto in caso di violenze, molestie e discriminazioni. A San Marino nasce S.A.R.A., Spazio di Ascolto Riservato e Accogliente, creato dalla CSdL per chiunque abbia bisogno di confronto, supporto e tutela anche in caso di situazioni in cui si verificano disuguaglianze legate a genere, identità, orientamento sessuale, disabilità e altre condizioni personali.

Alla presentazione del progetto, nella sede di CSdL, sono intervenuti i segretari generali del sindacato. In particolare, Simona Zonzini ha dichiarato: "Tutti e tutte possono accedere, non occorre essere iscritti alla CSdL e appunto, come dice la parola stessa, noi ci mettiamo in ascolto, per cui per chiunque abbia la necessità di farsi ascoltare, noi siamo qui apposta. Abbiamo attivato un numero di cellulare dedicato a cui si può sia telefonare ma anche scrivere tramite WhatsApp o Telegram e un indirizzo di posta elettronica dedicato, quindi proprio un canale privilegiato per garantire innanzitutto riservatezza ma anche accoglienza."

Questo servizio si propone anche di essere un canale di orientamento verso la rete antiviolenza indirizzando le persone a seconda delle loro esigenze, inoltre può offrire supporto nelle procedure di tutela dei lavoratori e accompagnamento sindacale.

"Abbiamo iniziato qualche anno fa con la formazione perché è la prima cosa da fare", ha spiegato il segretario generale CSdL Enzo Merlini, "abbiamo fatto il corso di alta formazione all'università, abbiamo incontrato Gino Cecchettin, abbiamo fatto la formazione con la Casa delle Donne e ora dobbiamo concretizzare ciò che abbiamo imparato sul campo nella nostra attività quotidiana, ma anche in questi corsi di formazione, e da qui è nato questo progetto."

