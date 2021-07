CSdL, medicina di base: una sanità non "in salute" non può curare adeguatamente

Ancora nessuna risposta alle richieste di controllo sulle difficoltà dei centri sanitari inoltrate dallo Sportello Consumatori e dalla Federazione Pubblico Impiego CSdL. Appello alle lavoratrici e lavoratori che lavorano in orari massacranti e sottopagati a rivolgersi alla CSdL per ricevere tutela RSM.

"Quello che sta succedendo in parte è una conseguenza della pandemia – ha detto Cinzia Casali – con molti medici e infermieri che dopo essere stati impegnati senza sosta per lungo tempo nelle cure dei pazienti di Covid, ora giustamente hanno iniziato i loro periodi di ferie e meritato riposo. Ma ci sono anche medici che sono andati in pensione, che lo avevano comunicato prima del 10 febbraio scorso, ma l'ISS non ha provveduto per tempo a sostituirli. Oltre alle forti difficoltà nelle comunicazioni con medici e infermieri in tutti i centri sanitari”. Per la CSdL è evidente che una sanità 'non in salute' non possa curare adeguatamente e tempestivamente le varie patologie dei cittadini.

Inoltre, è stato rinviato l'incontro di ieri sulla riforma pensionistica a data da destinarsi.