Csdl: respinta all'Oil la proposta di Israele contro la Palestina

L’assemblea della 114ª Conferenza Internazionale del Lavoro ha respinto a larga maggioranza la proposta di Israele di rivedere lo status accordato un anno fa, alla delegazione palestinese.
Confermata dunque la qualifica di “Stato osservatore non membro”, con 374 voti favorevoli, 17 contrari e 42 astenuti.
I tre voti di San Marino – governo, sindacati e organizzazioni datoriali – sono stati tutti favorevoli al mantenimento dello status quo. Soddisfazione da parte della Csdl, presente all'appuntamento di Ginevra con la segretaria confederale Simona Zonzini. La confederazione sammarinese del lavoro richiama la necessità di una risposta condivisa dei Paesi democratici per difendere il diritto internazionale.