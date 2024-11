CSdL, solitudine degli anziani: nessun atto concreto dalla politica

La Federazione Pensionati della CSdL lancia un appello per affrontare la solitudine degli anziani a San Marino, sottolineando la necessità di spazi e supporti per attività come i centri diurni e la ginnastica dolce, fondamentali per il benessere psico-fisico. Il centro diurno Vivi la Vita a Serravalle, che in passato funzionava bene, è stato ridotto per ospitare altre strutture, limitando la possibilità per molti anziani di partecipare. La CSdL suggerisce inoltre un progetto di “coabitazione intergenerazionale”, in cui anziani soli potrebbero ospitare studenti universitari, offrendo una soluzione sia alla solitudine che alla carenza di alloggi a prezzi accessibili.