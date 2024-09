SINDACATI Csdl verso il Congresso. Su equità fiscale, Merlini: "Non siamo invidiosi, vogliamo giustizia" "Sì ad investimenti nell'economia reale, no alle residenze ai pensionati e a sistemi che attraggono persone che vengono qui per altri motivi"

Con l'avvicinarsi del 21° Congresso Confederale, dal 19 al 21 Febbraio, la Csdl riunisce il Consiglio Direttivo per approvare il testo finale del documento di base, frutto del confronto interno iniziato a giugno. “I temi si ripetono ma con un maggior approfondimento grazie all'elaborazione fatta su lavoro, attività economiche, fisco” – spiega il Segretario Generale Enzo Merlini. E cosa si evince? "Che questo è un paese in cui l'equità fiscale non esiste, e questo sarà sicuramente un punto dal quale vogliamo partire. Non ci ritroviamo in chi, per effetto delle nostre posizioni, ci classifica come invidiosi. Non lo siamo – ribadisce Merlini - ma vogliamo giustizia, che non c'è stata in questi ultimi decenni e che non c'è tuttora.

Siamo anche preoccupati del fatto che servono investimenti importanti nel nostro paese e non possiamo continuare facendo ulteriore debito pubblico come non ci fosse un domani. Poi c'è il tema dei contratti, buona parte sono scaduti. L'inflazione si è fermata un po' ma dobbiamo recuperare il più possibile di quella trascorsa perché siamo molto lontani”.

Dove, secondo la Csdl, occorre investire? “Nell'economia reale, senza alcun dubbio. No alle residenze ai pensionati e a sistemi che attraggono persone che non investono nel nostro paese ma che vengono qui per altri motivi. Si parla di incentivi calibrati e mirati a chi investe per davvero. Un dato che ci manca e che vorremmo avere è proprio quello sugli investimenti reali delle imprese. Non basta dire che è aumentato il loro numero, ma occorre anche sapere cosa hanno portato nel concreto, in termini di investimenti ed occupazione.

Infine, un giudizio sull'avvio di legislatura. “Mi sembra che la coesione sia lontana dall'essere una realtà. Al momento abbiamo fatto un unico incontro e non con tutto il Governo sui decreti e devo dire che siamo rimasti soddisfatti. Rispetto ad una nuova modalità di confronto con le parti sociali non possiamo ancora esprimerci perché non abbiamo avuto l'occasione. Assestamento di Bilancio non c'è stato”.

