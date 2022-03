CSIR, Agostino D'Antonio (Csdl) nuovo Presidente: “Priorità l'Osservatorio Frontalieri”

“E' fondamentale arrivare alla creazione dell'Osservatorio frontalieri, ci stiamo lavorando da tre anni”. E' in testa alle priorità, e prevalentemente di questo si è parlato nel recente incontro con il segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini. Per lo Csir, oltre al Presidente D'Antonio, anche Giuseppina Morolli della Uil Rimini. Un progetto che ha visto piena condivisione da parte del responsabile politico e che verrà considerato all'interno del Protocollo d'intesa in materia di frontalierato, che è in corso di negoziazione fra Segretaria di Stato e Ministero del Lavoro italiano.

Nuovo mandato, in piena continuità e tanti i temi ancora aperti: “Sul banco c'è il problema dell'assegno unico. Un incontro su questo – dice D'Antonio – è già programmato, su richiesta della CSU, con la Direzione dell'ISS. Monitoraggio sempre attento, poi, con Cgil, Cisl e Uil sull'innalzamento della franchigia”. Mentre ancora si lavora all'approvazione dello Statuto dei Frontalieri Italiani per dare loro una definizione chiara che ancora manca, resta aperto il mancato riconoscimento e quindi reciprocità - sia da parte italiana, sia sammarinese - dei permessi speciali per i lavoratori che abbiano nel proprio ambito familiare persone con comprovati problemi di salute o disabilità.

Nel video, l'intervista al Presidente del Comitato Sindacal Interregionale, Agostino D'Antonio