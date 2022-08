SINDACATI CSU: “Il Congresso non può continuare ad emanare Decreti che intaccano i diritti e le condizioni di lavoro"

“Il Congresso di Stato non può continuare ad emanare Decreti che intaccano i diritti e le condizioni di lavoro, senza confronto preventivo con il Sindacato”, così la Csu che con una dura presa di posizione si unisce alla reazioni suscitate all'eliminazione, fino al 30 settembre, dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Scelta giudicata discutibile perché adottata “a scadenza”, mentre le decisioni politiche assunte ormai da quasi tutti i Paesi sono orientate alla gestione e convivenza con il virus, piuttosto che all’adozione di nuove misure restrittive. La CSU, nel fare presente che nessuno al momento risulta in questa situazione perché guarito o ricollocato, ribadisce che la priorità deve rimanere la salvaguardia di tutti i Servizi Ospedalieri.

Tra gli aspetti fortemente criticati dalla CSU vi è poi la parte del Decreto che dispone come dovrebbero essere utilizzate le ferie: ovvero la impossibilità di poterne usufruire da parte del personale sanitario che abbia recentemente contratto il Covid e non si sia sottoposto in precedenza ad alcuna vaccinazione oppure si sia contagiato dopo aver ricevuto le due dosi di vaccino, ma che non abbia assunto il booster. “La gestione delle ferie – ricordano i sindacati- è stabilita dalle leggi e dai contratti di lavoro”. La CSU auspica che si avvii urgentemente il confronto sui temi sindacalmente rilevanti del Decreto 111, evitando di porre in essere decisioni pregiudizievoli per i lavoratori; confidiamo che si possa porre rimedio alle criticità rilevate preliminarmente alla ratifica del Decreto stesso.

