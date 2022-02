Oggi si svolge la marcia per la pace per fermare la guerra. Partenza del corteo alle ore 16.15 dal parcheggio n. 2 di San Marino Città, fino a Piazza della Libertà. L'iniziativa della CSU, per dare sostegno alla via del dialogo e della diplomazia, e per impedire che l'Europa possa diventare teatro di un nuovo sanguinoso conflitto armato. La CSU invita tutti a partecipare portando le bandiere e i simboli della pace.