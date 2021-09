CTO: "Attendiamo risposte sugli aiuti". Segreteria al Turismo: "Al lavoro per interventi integrativi"

Dopo l’incontro dell'8 settembre con i segretari Gatti e Pedini Amati, il Comitato Turismo Organizzato attende risposte urgenti e rilancia l'allarme: fatturati in calo del 90% rispetto all’estate pre-COVID del 2019. Un’estate, quella appena passata, in profondo rosso che rischia di trasformarsi in un autunno nero, con l'eventualità che perdano il lavoro oltre il 60% degli occupati del comparto. Chiedono pertanto nuovi sostegni diretti alle imprese, in primis un'iniezione di liquidità tramite fondo perduto e anche un aiuto per l’accesso al credito. “Per la valutazione e realizzazione degli interventi integrativi e la compatibilità e sostenibilità nell’ambito del contesto normativo vigente – replica la Segreteria al Turismo - è stato indicato come termine il mese di ottobre 2021. Si lavora per poter dare adeguata risposta a quanto richiesto”.