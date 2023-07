VACANZE Cto: cresce la voglia dei viaggi all'estero. Le mete preferite dei sammarinesi "Gli operatori del turismo organizzato - dice il presidente Luca Ruco - sono tornati pienamente operativi"

Cto: cresce la voglia dei viaggi all'estero. Le mete preferite dei sammarinesi.

Cresce la voglia di trascorrere le vacanze oltre confine. Lo rivela l'Osservatorio sul turismo di Confesercenti. I viaggi all'estero sono aumentati di più del 20% rispetto al 2022, comunica il Cto (Comitato Turistico Organizzato). Tra le destinazioni più gettonate spicca l'Egitto, che tra offerta mare, tour culturali e crociere sul Nilo è in assoluto la meta più richiesta tra quelle abbastanza vicine all'Italia e soprattutto la più economica. Meta preferita anche dai sammarinesi, che non disdegnano anche Grecia e Spagna; un discreto interesse è stato segnalato anche per il Portogallo e la Francia.

Tra le destinazioni più lontane i viaggiatori preferiscono gli Stati Uniti e il Giappone, seguiti da Thailandia e Caraibi. Non sono mancate, però, anche richieste per Tanzania, Maldive, Messico, Oman, Filippine, Zambia.

Dunque la preferenza va al mare e alla città. Torna la voglia di crociera, così come le capitali europee e le città d'arte italiane.

Questa estate, spiega il Cto, a pesare in particolare sulla domanda per le destinazioni italiane è il caro-vacanze. I prezzi medi dei servizi sono aumentati del 25% rispetto alla scorsa stagione, anche se parallelamente è aumentata l' offerta di pacchetti e servizi a tariffe flessibili. I più sensibili al caro vita rimangono in attesa di cogliere le proposte last-minute.

"Gli operatori del turismo organizzato - conclude il presidente Luca Ruco - sono tornati alla piena operatività con il reintegro di tutta la forza lavoro e in alcuni casi questa è stata addirittura aumentata del 20%.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: