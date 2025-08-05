Cultura woke, il filosofo Dario Generali: "Frutto degli estremismi di destra e di sinistra, il trumpismo ne è la conseguenza opposta"

“Woke significa in termine letterale 'risvegliato', quindi qualcuno che pensa di capire più degli altri quali sono le trappole presenti nella cultura dominante, creata dal maschio bianco, eterosessuale, colonialista e stupratore, perché questo è l'approccio - dice il filosofo Dario Generali - e soprattutto cosa è nascosto nel linguaggio di discriminante, in grado di perpetuare il dominio nato dalla cultura maschilista”. Nell'articolo “Dissoluzione della ragione e declino dell'Occidente” Dario Generali spiega che la cultura woke eredita posizioni irrazionalistiche sia di destra che di sinistra. “Dalla destra sicuramente eredita il liberismo, cioè la prevalenza del desiderio soggettivo su qualsiasi altra considerazione, una libertà che non ha limiti - aggiunge il professore di Filosofia - una libertà che contrasta con il liberalismo, perché il liberalismo ti dice che la tua libertà finisce quando comincia la libertà degli altri".

"La cultura woke impone censura di linguaggio, di libri, della cultura, è contraria a un modello di sinistra non stalinista, perché la sinistra non stalinista è liberale, è contro la censura, è per il libero pensiero e per la tolleranza", chiarisce. "Una sinistra irrazionalistica invece pone al centro il desiderio soggettivo”. Tra le conseguenze della cultura woke secondo il filosofo la nascita del trumpismo come estremo opposto. “Questa cultura woke negli Stati Uniti ha generato il mostro del trumpismo, perché abbiamo una polarizzazione delle posizioni. Questa divaricazione irrazionalistica da una parte e dall'altra rappresenta purtroppo una crisi della cultura e della società occidentale", conclude lo studioso.





Nel servizio l'intervista al filosofo Dario Generali.







