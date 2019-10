Cura della BPCO: medici Iss tra i protagonisti di un convegno a Rimini

Sentiamo Andrea Gualtieri

L'occasione propizia per un confronto con le realtà italiane limitrofe gettando le basi “per realizzare un percorso diagnostico terapeutico assistenziale che cambi profondamente la modalità di affrontare la cronicità”. La Dirigenza e i sanitari dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, rappresentanti di medici specialisti ed infermieri, si sono alternati sul palco portando ognuno la proprie professionalità ed esperienza al convegno sulla “presa in carico del paziente con Broncopneumopatia cronica ostruttiva”, patologia che colpisce circa il 5% della popolazione mondiale provocando una ostruzione dei bronchi progressiva e anche non reversibile con conseguenti difficoltà respiratorie. Si stima, infatti, che sia tra la terza e la quarta causa di morte in Europa, nel Nord America e in generale nel mondo.

Guarda l'intervista ad Andrea Gualtieri, Direttore Generale Iss sull'importanza di fare rete con le strutture sanitarie limitrofe.