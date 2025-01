SINDACATI “Custodi dei nostri valori” il 13° Congresso Fups CSdl e l'eredità del Segretario uscente Pozzi parla di valori, diritti, europa, sanità e solitudine

Una conferma dell'impegno è il numero degli iscritti, passati da 1.300 a 3.600. L'eredità del Segretario uscente guarda alle opportunità dell'Europa, all'esigenza di mantenere una sanità pubblica realmente gratuita, minacciata da una parte dal ricorso al privato per via delle liste d'attesa, dall'altra dalla prescrizione di costosi integratori e colliri. Si apre inoltre al peso dell'attesa di una riforma tributaria, per tasse più eque. Difficile sintetizzare tre mandati nel discorso di commiato, in cui trova spazio tuttavia l'amarezza per il disinteresse della politica sul tema della solitudine e sull'indifferenza che ha accolto la proposta del rilancio dei centri ricreativi per anziani. In una società che sta invecchiando sempre più, che vedrà in pochi decenni spostare anche la bilancia elettorale sugli ultra sessantenni, non sembra la migliore delle scelte per chi vive di consenso. L'atteggiamento miope di Governo e Consiglieri è – non a caso – uno dei passaggi della relazione programmatica, letta da Ivan Toni, che ha tra i temi forti – tra gli altri – la sanità e la gestione del servizio badanti. Al centro i diritti civili

Nel video l'intervista ad Elio Pozzi e Ivan Toni, Fups CSdL

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: