TERRA SANTA “Custodi della speranza”: al Teatro Titano la conferenza pubblica per i 25 anni del Progetto Sorriso La “speranza” il filo conduttore dell'appuntamento con gli interventi di padre Ibrahim Faltas, Mons. Domenico Beneventi e Maria Alessandra Albertini, ambasciatrice presso la Santa Sede.

Nato nel 2000 “Progetto Sorriso” ha aiutano in 25 anni tanti bambini di Terra Santa abbandonati o senza alcun riferimento familiare. L'obiettivo è sempre stato uno: dare serenità e felicità ad ogni bambino. Per celebrare questo traguardo al Teatro Titano la conferenza pubblica con padre Ibrahim Faltas, Mons. Domenico Beneventi e Maria Alessandra Albertini, ambasciatrice presso la Santa Sede. La “speranza” il filo conduttore dell'appuntamento, per un futuro splendente per tanti bambini e famiglie: "Soprattutto - evidenzia Mons. Domenico Beneventi - quando la speranza è custodia delle persone, attenzione alle persone, e impegna al di là dei confini, al di là di qualsiasi posizione, il comune prodigarsi per il bene delle persone".

"25 anni fa, nella mia qualità di funzionario del Dipartimento Affari EsterI - afferma Maria Alessandra Albertini - ho intercettato la causa nobilissima di questa associazione, ho prestato assistenza nei limiti delle mie possibilità, soprattutto nell'accoglienza di tanti bambini provenienti da Betlemme, che oggi sono diventati ragazzi grandi. Oltre a questo, mi sono sempre resa disponibile in tutte le iniziative di carattere socio umanitario che l'associazione Progetto Sorriso sta portando avanti con una dedizione encomiabile". Realità, aggiunge Maria Alessandra Albertini, che si iscrive nella vocazione di San Marino a dare un contributo fattivo alle realtà più depresse ed in difficoltà.

Proprio il tema del sostegno e della vicinanza, in particolare alla popolazione palestinese colpita dalla guerra, è stato ricordato anche dal Segretario di Stato Luca Beccari: "C'è un dato di fatto che la Palestina è un territorio abitato da una popolazione in sofferenza. In sofferenza perché non ha una casa, perché non ha i servizi principali di sussistenza, perché vive nell'incertezza e talvolta, come adesso, nella guerra".

Nel servizio le interviste a Mons. Domenico Beneventi (Vescovo San Marino - Montefeltro), Maria Alessandra Albertini (Ambasciatrice presso la Santa Sede) e Luca Beccari (Segretario di Stato Affari Esteri)

