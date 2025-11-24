SEGRETERIA DI STATO FAMIGLIA “Custodire il presente, per costruire il futuro”: al Kursaal focus su famiglie e denatalità Presenti all'appuntamento importanti relatori tra cui il cardinale Matteo Maria Zuppi

È tra le problematiche più urgenti a cui porre rimedio per il futuro di San Marino; la denatalità. Tema affrontato al Kursaal nel convegno organizzato dalla Segreteria di Stato alla Giustizia, con delega alla famiglia. L'obiettivo è ragionale su politiche efficaci per contrastare la denatalità: “Momenti come questi – afferma il Segretario di Stato Stefano Canti – devono servire per riflettere su come tutelare e sviluppare le nostre famiglie nel futuro”. Focus poi sugli interventi messi in atto dal governo.

"Nel 2022 - spiega Canti - abbiamo già istituito la prima legge con interventi al sostegno della famiglia. Oggi, a distanza di pochi anni, abbiamo visto che occorre intervenire maggiormente alla luce della denatalità che si è verificata negli ultimi anni. Abbiamo allo studio questo nuovo progetto di legge dove ci sono e verranno introdotte delle novità importanti. Il confronto di oggi serve per tenere alta l'attenzione sul tema e per cercare di sviluppare al meglio questo nuovo progetto di legge che entro breve presenteremo all'Aula Consigliare".



Temi affrontati con importanti relatori tra cui il presidente della CEI e Arcivescovo di Bologna, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, che si è concentrato su valori e responsabilità: una sfida per il futuro della famiglia.

"Guardare al futuro, senza la natalità c'è soltanto il presente. La perdita dell'Europa e dell'Italia - afferma Zuppi - vuol dire togliere umanesimo al pianeta. Ecco, per cui c'è molto da fare, dobbiamo fare molto e soprattutto anche trasmettere un gusto della vita, liberare da tante paure della vita".

