Cyberbullismo: informare, prevenire, educare. Repubblica Futura organizza incontro sul tema

“La realtà della rete spesso ci fa imbattere in una catena d'odio che quasi crea assuefazione tra i ragazzi, come fosse normale essere vittime di umiliazioni e che ci siano persone a perpetrarle”. Sara Conti delinea i contorni di una problematica che riguarda ampi strati della società e da cui San Marino non è affatto immune. “Solo conoscendo i rischi a cui i giovani sono esposti, - osserva - è possibile per gli adulti difenderli”. Di qui la volontà di dedicare al tema del Cyperbullismo un incontro pubblico, a cui interverranno Patrizia Pellandra, in qualità di pedagogista; lo psicoterapeuta Roberto Ercolani, e gli insegnanti Lucia Bolcato e Federico De Luca. L'incontro, che si terrà giovedì 23 luglio alle 18,30 all'Happy Day di Murata, sarà moderato da Fabrizio Perotto, il quale fa notare come il Governo abbia fornito risposte fumose ed evasive all'interrogazione presentata sul tema da Rf, a cui preme sapere in particolare se il Titano intenda affrontare queste tematiche con una legge ad hoc. Ed è proprio la presa in carico politica su cui preme Patrizia Pellandra, prevedendo il coordinamento “di tutte le azioni già esistenti, integrandole quindi – afferma - da un punto di vista legislativo, con tavoli permanenti e con procedure codificate”.

