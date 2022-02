7 FEBBRAIO Cyberbullismo: Istituzioni, Autorità per la privacy e cittadini uniti nella lotta all'uso "violento" della Rete Domani, 8 febbraio, è il Safest Internet Day

Il bullismo viaggia in Rete attraverso l'uso “violento” della tecnologia che si diffonde in varie forme, più o meno blande, ma pur sempre tossiche se non proprio illecite. Oggi, 7 febbraio Giornata internazionale contro il Cyberbullismo e domani, 8 febbraio con il Safest Internet Day (giornata mondiale per la sicurezza sul web), il focus su consapevolezze che verosimilmente dovrebbero sempre accompagnarci nella quotidianità. Sono circa 10 milioni gli italiani che hanno subito violazioni digitali, dal furto dell'identità alla clonazione della carta di credito, dalla violazione della privacy al cyberbullismo, per l'appunto.

La Segreteria di Stato all'Istruzione, con delega alle Politiche Giovanili, esorta proprio all'uso consapevole di internet assicurando l'impegno a promuovere quest'anno una serie di iniziative di sensibilizzazione, rivolte ai giovani, su rischi ed opportunità della Rete, in collaborazione con il mondo della Scuola e dell'Università. Un'attenzione al fenomeno che impegna al contempo l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con mirate attività di tutela e controllo.

A far scuola, dal Titano, l'emanazione nel luglio scorso del primo provvedimento al mondo, andato a buon fine, per contestare a Facebook l'incapacità di verificare l'età di chi si iscrive, con particolare riferimento ai minori di 16 anni.

Nel video l'intervista ad Umberto Rapetto, Presidente Autorità garante per la protezione dei dati personali RSM

