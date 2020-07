Cyberbullismo, Rf: "Una piaga che mina la società". Partito al lavoro per un progetto di legge

Cyberbullismo. Si tratta di "una piaga che va a minare le fondamenta della società" per Repubblica Futura che ieri a Murata ha organizzato un evento sul tema. Il partito critica Governo e maggioranza su questo fronte. Fabrizio Perotto parla di una "risposta nebulosa" ad un'interrogazione che chiedeva, tra le altre cose, il numero di casi a San Marino e l'esistenza di un apposito registro. Nessuna risposta, poi, prosegue Perotto, su cosa si intenda fare per affrontare il problema. Rf guarda all'Italia dove ai minori vittime del cyberbullismo è consentito segnalare autonomamente la loro condizione al Garante della privacy.

Prossimo passaggio: un progetto di legge al quale la forza politica intende lavorare confrontandosi con operatori del sociale e partiti. All'evento di ieri hanno partecipato Patrizia Pellandra, esponente di Rf e operatrice del servizio minori, insieme allo psicologo Roberto Ercolani e agli educatori Lucia Bolcato e Federico De Luca.