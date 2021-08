Da 4 mila metri si lancia per prima volta: ecco il racconto di Rossella

Alessandro Anderlucci e Juri Dellefratte

D'estate c'è anche chi vuole provare nuove emozioni e sceglie un'esperienza adrenalinica, come il lancio in paracadute. Allo SkyDive di Fano è possibile provare o fare il corso con istruttori esperti come Alessandro Anderlucci, che è anche campione d'Italia nel "lavoro relativo", una disciplina del paracadutismo. E proprio qui, dal 24 al 26 settembre si terranno i campionati italiani di paracadutismo del 2021. Tanti anche i sammarinesi che raggiungono questo luogo per imparare questo sport estremo. Un'esperienza anche per le occasioni speciali e per tutte le età. E allora, addosso l'imbragatura, una breve spiegazione, su in alto fino a 4200 metri e pronti per il lancio!

Rossella Rappocciolo



Nel servizio l'intervista a Alessandro Anderlucci, istruttore di paracadutismo allo SkyDive di Fano, e a Juri Dellefratte, paracadutista