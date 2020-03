Non si fermano i gesti di solidarietà per far fronte all'emergenza. L'Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla ha donato 2000 euro alla Protezione Civile di San Marino. ASSM si "unisce alla solidarietà espressa da cittadini e associazioni, augurando - segnala il Direttivo - che con impegno e senso di responsabilità si possa tornare quanto prima possibile alla normalità"