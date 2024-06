Da Caivano a San Marino, la testimonianza di Don Patriciello: "Fare carità ma nella verità"

L'abbraccio di Carità senza Confini, alla presenza dei Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni. Si celebra per la 25° volta l'Incontro di Solidarietà ed è il momento più importante per l'associazione e i suoi volontari in oltre 40 anni di attività al servizio dell'Altro, di vicinanza, di condivisione, anche con il nuovo Vescovo Domenico Beneventi, lieto di entrare in contatto con questa Esperienza. Un saluto e un ringraziamento viene rivolto inoltre al Vescovo emerito Andrea Turazzi “che per dieci anni ha accompagnato il percorso dell'associazione con amorevole dedizione”.

“Quando la Carità si fa cammino sulle strade del mondo”, il tema portante. E sulle strade di Caivano, troppo spesso rosse di sangue, o negli ambienti malsani della Terra dei Fuochi, dove i bambini partono già sconfitti, padre Maurizio Patriciello, è simbolo di quella “Chiesa in uscita” senza confini, portando la sua coraggiosa testimonianza di “prete scomodo” tanto per la criminalità organizzata quanto per la politica corrotta o inerte. La mano tesa semmai a chi sostegno non ne ha e vive nella rassegnazione. Un passato da infermiere, capo reparto specializzato in tossicodipendenze; la Fede arriva tardivamente, dopo i 30 anni. Oggi sul Titano, per raccontare la sua storia con Gesù. Si definisce “un povero prete di periferia. Che non ha mai toccato una pistola. Le sue armi sono il Vangelo e la preghiera”. Sotto scorta, dopo l'attentato intimidatorio subito dalla Camorra, la paura non lo ferma; resta la preoccupazione per chi lo protegge, i suoi «angeli custodi».

Per Carità senza Confini l'occasione di fare il punto anche sui progetti - dal pasto al giorno al sostegno a distanza; da Michi per lo studio al progetto legna – ultimati ed altri in via di realizzazione, che muovono la propria azione nel solco della cultura del volontariato e della fraternità. La giornata si chiude con il consueto momento conviviale della Cena di Solidarietà, sotto i portici di Borgo Maggiore.



Nel video l'intervista a Don Maurizio Patriciello, Parroco di Caivano (Napoli)