Da Dogana a Città in bici, nel ricordo di Stefano Michi

Il Team sammarinese di ciclismo Gruppo Cosmos rende omaggio a Stefano Michi, membro del team scomparso tragicamente lo scorso aprile in un incidente in bicicletta poco fuori dal confine di Dogana. La partenza dell'iniziativa allora è proprio in quel punto: da lì in sella fino a Città. Una sfilata lungo via Donna Felicissima porta gli atleti fino alla Segreteria al Turismo, dove visitano il presepe realizzato proprio dal loro amico Stefano.

Uomo animato da diverse passioni: oltre al ciclismo, l'arte e la solidarietà. Come viene ricordato anche in una targa, che recita: “La tua creatività e la tua passione nel creare quest'opera realizzata interamente a mano – riferendosi al presepe - hanno lasciato un segno indelebile”. Stefano, scomparso prematuramente ma ricordato per la sua umanità e il suo impegno, soprattutto in Africa, dove con la moglie Daniela aveva sostenuto progetti educativi e sociali. Il presepe, realizzato con ferro, poliuretano e cemento, è un’opera d’arte che porta un messaggio di luce e speranza, simbolo del ricordo e della sua eredità spirituale.

Proprio in suo nome, l’associazione Karibuni continua i suoi progetti in Kenya, tra cui programmi alimentari per bambini, microcredito e una sartoria-laboratorio per donne. In questo periodo natalizio è possibile sostenere il nuovo asilo “Teto Masai Nursery School”, dedicato a Stefano, acquistando panettoni, cioccolate e prodotti tessili realizzati dalle allieve della sartoria, disponibili presso il negozio Brio Abbigliamento a Dogana.







